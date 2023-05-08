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Замминистра: Гейдар Алиев уделял пристальное внимание сфере образования

Замминистра: Гейдар Алиев уделял пристальное внимание сфере образования После приобретения независимости, Азербайджан под руководством Гейдара Алиев уделял пристальное внимание сфере образования
Наука и образование
8 мая 2023 г. 15:47
Замминистра: Гейдар Алиев уделял пристальное внимание сфере образования

Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял пристальное внимание сфере образования в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов заявил в Астрахани в ходе конференции "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспективы", приуроченной к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Он напомнил, что во времена президентства Гейдара Алиева была реформирована программа образования.

"Мы старались создать свою модель образования, которая бы отвечала нашим культурным и национальным интересам",- сказал он.

Замминистра подчеркнул, что каждый год Россия предоставляет квоты для обучения азербайджанских студентов, а в Баку действуют филиалы двух российских вузов - МГУ и Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

"Я надеюсь, что наши связи в сфере образования продолжат углубляться. И идея нашего национального лидера будет жить в наших сердцах", - заключил Ф. Гурбанов.

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