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ГЭЦ запускает программу стажировки "Молодой психометрист"

ГЭЦ запускает программу стажировки "Молодой психометрист" 15:23
Наука и образование
19 декабря 2024 г. 15:38
ГЭЦ запускает программу стажировки Молодой психометрист

Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ) запускает программу стажировки "Молодой психометрист".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

Она подчеркнула, что основной целью трехмесячной программы является подготовка специалистов в области оценки образования и психометрии, изучение методов статистического анализа и эффективное применение инструментов оценки.

"Программа открыта для молодежи и опытных учителей. Нам очень нужны маркеры и специалисты по оценке. На рынке труда существует высокая потребность в специалистах в этом направлении", — отметила Аббасзаде.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət İmtahan Mərkəzi “Gənc psixometrik” təcrübə proqramına başlayır

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