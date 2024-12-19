ГЭЦ запускает программу стажировки "Молодой психометрист"

15:23

Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ) запускает программу стажировки "Молодой психометрист".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

Она подчеркнула, что основной целью трехмесячной программы является подготовка специалистов в области оценки образования и психометрии, изучение методов статистического анализа и эффективное применение инструментов оценки.

"Программа открыта для молодежи и опытных учителей. Нам очень нужны маркеры и специалисты по оценке. На рынке труда существует высокая потребность в специалистах в этом направлении", — отметила Аббасзаде.