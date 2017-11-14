ГЭЦ: Заменен банк тестов по приему на госслужбу, удален блок мировоззрения

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Подготовлен новый банк тестов по приему на госслужбу".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Государственного экзаменационного центра Вафадар Мисиров.

По его словам, по должностным группам созданы 20 новых тестовых программ: "В отличие от предыдущих приемных экзаменов в новой модели удален блок мировоззрения, вместо него добавлен блок азербайджанского языка. Модель тестового экзамена стала более сложной, но в то же время более гибкой. С целью проверки новой модели с 5 октября были проведены проверочные экзамены для желающих поступить на госслужбу".

В. Мисиров добавил, что новшество есть и в содержании тестовых экзаменов: "В отличие от предыдущих экзаменов, тестовые экзамены проводятся не по вакантным местам, а по должностным группам. Кроме того, для продвижения на госслужбе предусматривается общее собеседование".

Исполнительный директор центра подчеркнул, что в базе ГЭЦ в качестве кадрового резерва сохраняются 333 кандидата, работавших в упраздненных госорганах: "Из резерва уже 44 человека получили назначения".