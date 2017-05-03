ГЭЦ: За день до экзамена в туалете было спрятано 2 мобильных телефона, в мусорном ведре - один

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Государственном экзаменационном центре создана апелляционная комиссия в связи с приемными экзаменами в высшие учебные заведения по II и III группе специальностей, проведенных 30 апреля.

Как сообщили Report в ГЭЦ, эксперты действующей 1-3 мая апелляционной комиссии ответили на обращения по содержанию экзаменов, каждый абитуриент подписал в связи с этим акт. В период функционирования комиссия расследовала различные случаи, имевшие место на экзаменах, приняла соответствующие решения.

В связи с рядом случаев на экзаменах комиссия обращается к абитуриентам и родителям.

"Как вы знаете, для обеспечения безопасности на проводимых Государственным экзаменационным центром экзаменах и предотвращения проноса в здания, где проводятся экзамены, запрещенных средств на входе в эти здания применяется специальный режим пропуска. Каждый входящий в здание человек проверяется сотрудниками Особой государственной службы охраны и министерства молодежи и спорта. По правилам приема, проносить участниками в здание мобильные телефоны и другие средства связи, калькулятор и другие электронные устройства, конспекты, словари, графики, справочники и другие вспомогательные средства и использование их запрещено. Это указано в памятке абитуриента и на листке допуска к экзамену. К сожалению, несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые абитуриенты все же пытаются пронести мобильные телефоны. Такие случаи были и 30 апреля во время приемных экзаменов в высшие учебные заведения по II и III группе специальностей", - сообщили в ГЭЦ.

В процессе пропускного режима у абитуриентов в целом были обнаружены 130 мобильных телефонов, технических средств и многочисленные вспомогательные средства, абитуриенты к экзамену не допущены. ГЭЦ предупреждает: результаты абитуриентов, пронесших запрещенные средства, будут аннулированы.

Кроме того сообщается, что во время проверки экзаменационных залов 29 апреля были обнаружены заранее спрятанные мобильные телефоны. В санузле одного из зданий было спрятано 2 мобильных телефона, в мусорном ведре в другом здании - один.