О нас

ГЭЦ выявил случаи полной неграмотности среди учащихся 9-х классов

ГЭЦ выявил случаи полной неграмотности среди учащихся 9-х классов ГЭЦ выявил случаи полной неграмотности среди учащихся 9-х классов
Наука и образование
3 июня 2025 г. 10:28
ГЭЦ выявил случаи полной неграмотности среди учащихся 9-х классов

Государственный экзаменационный центр выявил случаи полной неграмотности среди учащихся в общеобразовательных школ Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в 12-м выпуске журнала "Абитуриент", где представлены статистические данные о результатах вступительных и выпускных экзаменов на 2024-2025 учебный год.

По данным ГЭЦ, итоги экзаменов показали, что некоторые учащиеся не освоили минимум школьной программы, а пять учащихся 9-х классов вовсе не умеют читать и писать – по одному в Барде, Агджабеди, Саатлы, Лянкяране и Шабране.

"Однако, учитывая тот факт, что большинство руководителей экзаменов не отметили подобные случаи в протоколах, можно предположить, что реальное число неграмотных школьников значительно выше", - отметили в ГЭЦ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən il üçün IX siniflər arasında oxuyub yaza bilməyən şagirdlərin sayı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi