ГЭЦ выявил случаи полной неграмотности среди учащихся 9-х классов

ГЭЦ выявил случаи полной неграмотности среди учащихся 9-х классов

Государственный экзаменационный центр выявил случаи полной неграмотности среди учащихся в общеобразовательных школ Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в 12-м выпуске журнала "Абитуриент", где представлены статистические данные о результатах вступительных и выпускных экзаменов на 2024-2025 учебный год.

По данным ГЭЦ, итоги экзаменов показали, что некоторые учащиеся не освоили минимум школьной программы, а пять учащихся 9-х классов вовсе не умеют читать и писать – по одному в Барде, Агджабеди, Саатлы, Лянкяране и Шабране.

"Однако, учитывая тот факт, что большинство руководителей экзаменов не отметили подобные случаи в протоколах, можно предположить, что реальное число неграмотных школьников значительно выше", - отметили в ГЭЦ.