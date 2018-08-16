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    ГЭЦ внес ясность в вопрос касательно абитуриента, заявившего о непоступлении ни в один из вузов с набранными 596 баллами

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) внес ясность в вопрос, связанный с абитуриентом, заявившем о непоступлении ни в один из вузов с набранными 596 баллами. 

    В ответ на запрос Report в центре заявили о расследовании вопроса, связанного с абитуриентом Аскери Ибрагимом Али оглу. 

    Было отмечено, что распространенное в соцсети фото отредактировано посредством фотошопа: "С помощью указанной программы набранные абитуриентом баллы завышены и создано впечатление, что якобы он не смог поступить в вуз, хотя и набрал высокие баллы. Подобное встречается довольно часто. Иногда, абитуриенты не торопятся показать результаты родителям или кому-либо другому. Бывали случаи, когда обратившиеся в ГЭЦ  родители заявляли, что окончательный результат не совпадает с названными их детьми баллами". 

    В ГЭЦ отметили, что в действительности данный абитуриент набрал набрал более низкие баллы: "Поэтому он не прошел конкурс". 

    Отметим, что Аскери Ибрагим Али оглу сдал экзамен по IV группе специальностей. Согласно распространенной в соцсети фотографии, хотя он и набрал на летних экзаменах 596 баллов,  пройти конкурс ему не удалось. 

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