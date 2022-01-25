ГЭЦ внес изменения в программу приема

"В этом году в программу приема в высшие учебные заведения внесены некоторые изменения".

"В этом году в программу приема в высшие учебные заведения внесены некоторые изменения".

Как передает Report, об этом заявила завотделом мониторинга методики и учебников Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Афига Батыева.

По ее словам, в программу приема по географии внесены задания в связи с новыми экономическими зонами: "Этой информации нет в учебниках, поэтому материалы размещены на сайте ГЭЦ. Также обновлен материал по предмету история и также размещен на сайте. В предмет история внесены изменения в связи с победой в Отечественной войне. Изменения также коснулись учебника литературы. В программу внесены некоторые новые произведения. Часть произведений размещена на сайте".

Завотделом добавила, что завершается работа над первым номером журнала "Абитуриент", где отражена вся информация о новшествах. Журнал будет издан в ближайшее время.