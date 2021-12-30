ГЭЦ внес изменения в программу приема по III группе специальностей

Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, которые в 2022 году будут сдавать экзамены по литературе при поступлении в высшие учебные заведения в III группе.

Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, которые в 2022 году будут сдавать экзамены по литературе при поступлении в высшие учебные заведения в III группе.

Как сообщили Report в центре, с не приведенными в учебнике, но рекомендованными к прочтению частями произведений, включенных в программу приема по литературе Дж.Мамедгулузаде "Книга моей матери", Дж.Джаббарлы "Огтай Элоглу", И.Эфендиева “Хуршудбану Натаван”, можно ознакомиться по следующим ссылкам.

1. Дж.Мамедгулузаде "Книга моей матери”

2. Дж.Джаббарлы "Огтай Элоглу”

3. И.Эфендиев “Хуршудбану Натаван”

На вступительных экзаменах 2022 года также планируется использовать задания по этим разделам.