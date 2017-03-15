ГЭЦ: В выпускном экзамене предусмотрено участие 35 012 учеников

© Report

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В первом этапе проводимого Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) среди учеников 9-го класса выпускного экзамена, который пройдет 18 марта, ожидается участие 35 012 учащихся.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, выпускной экзамен пройдет в Баку (специальные школы) и 28 городах и районах республики.

Начиная с 9-го марта ученики, которые примут участие в экзамене, могут распечатать "Пропуск на экзамен" посредством интерната.

Наряду с пропуском, ученикам предлагаются "Памятки". В них представлены важные советы по экзаменационному процессу, доводятся до внимания правила, которым нужно следовать, и другая необходимая информация.

Экзамен начнется в 11:00.

Ученики должны взять с собой следующие документы:

- Пропускной лист на экзамен;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

a) граждане Азербайджанской республики (включая учеников, не достигших возраста 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранные граждане – паспорта и удостоверение о разрешении на временное или постоянное проживание в Азербайджанской Республике, лица, не имеющие гражданства - удостоверение личности или удостоверение о разрешении на временное или постоянное проживание в Азербайджанской Республике, иностранные лица, получившие статус беженцев, и члены их семей – удостоверения беженцев;

- Ученики, не имеющие фотографию на удостоверении личности, наряду с другими документами, должны предоставить справку, выданную учебным заведением (на справку приклеивается фотография 3х4, подтвержденная печатью).

Для проведения экзаменов в целом выделено 96 экзаменационных центров.

Для управления экзаменационным процессом привлекут 248 руководителей и 2915 наблюдателей.