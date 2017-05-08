 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ГЭЦ: В связи с проведенными 7 мая вступительными экзаменами создана Апелляционная комиссия

    Абитуриенты могут лично обратиться в Апелляционную комиссию с 10-ти до 17-ти часов 8-10 мая, предъявив удостоверяющий личность документ© Report

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Создана Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений абитуриентов, связанных с содержанием тестовых заданий, использованных на проведенных 7 мая Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) вступительных экзаменах по I и IV группам специальностей.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

    Апелляционная комиссия действует по адресу г. Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (в здании Бакинского азиатского университета).

    Абитуриенты могут лично обратиться в Апелляционную комиссию с 10-ти до 17-ти часов 8-10 мая, предъявив удостоверяющий личность документ.

    Отметим, что после завершения Апелляционной комиссией деятельности, обращения, касающиеся содержания тестовых заданий и других произошедших на экзамене случаев, не рассматриваются. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi