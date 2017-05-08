ГЭЦ: В связи с проведенными 7 мая вступительными экзаменами создана Апелляционная комиссия

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Создана Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений абитуриентов, связанных с содержанием тестовых заданий, использованных на проведенных 7 мая Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) вступительных экзаменах по I и IV группам специальностей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

Апелляционная комиссия действует по адресу г. Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (в здании Бакинского азиатского университета).

Абитуриенты могут лично обратиться в Апелляционную комиссию с 10-ти до 17-ти часов 8-10 мая, предъявив удостоверяющий личность документ.

Отметим, что после завершения Апелляционной комиссией деятельности, обращения, касающиеся содержания тестовых заданий и других произошедших на экзамене случаев, не рассматриваются.