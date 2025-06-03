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ГЭЦ: В селах Азербайджана абитуриенты опережают Баку и Сумгайыт по многим предметам

ГЭЦ: В селах Азербайджана абитуриенты опережают Баку и Сумгайыт по многим предметам ГЭЦ: В селах Азербайджана абитуриенты опережают Баку и Сумгайыт по многим предметам
Наука и образование
3 июня 2025 г. 10:19
ГЭЦ: В селах Азербайджана абитуриенты опережают Баку и Сумгайыт по многим предметам

Показатели многих сельских населенных пунктов Азербайджана по ряду предметов на вступительных экзаменах в вузы превосходят результаты абитуриентов из Баку и Сумгайыта.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ГЭЦ, опубликованные в 12-м выпуске журнала "Абитуриент".

Согласно отчету, анализ ответов абитуриентов из различных регионов страны по экзаменационным предметам показывает, что наивысшие результаты в основном принадлежат лицеям, находящимся в прямом подчинении Министерства науки и образования, а также частным лицеям.

Однако сравнение показателей городского и районного образовательных секторов по предметам выявляет любопытный факт: по многим дисциплинам сельские районы опережают Баку и Сумгайыт. К таким районам относятся Джебраил, Агдаш, Сальян, Губадлы, Габала, Товуз, Барда, Исмаиллы, Джульфа, Ордубад, Шеки, Масаллы, Гейчай, Джалилабад, Саатлы, Имишли, Нефтчала, Агстафа, Гедабек, Евлах, Ярдымлы, Загатала, Физули и Шарур.

Одной из объективных причин этого является то, что если в экзаменах участвует большинство выпускников Баку (92,19%) и Сумгайыта (94,14%), то от районов документы в вузы подают только наиболее подготовленные. Так, в прошлом году от районов-лидеров (кроме Губадлы, Ордубада, Джебраила, Шарура, Джульфы, Товуза, Агдаша и Агстафы) поступать пробовали максимум 69-84% выпускников.

По отдельным предметам в азербайджанском секторе лидируют:

- Родной язык и математика - Исмаиллинский район

- Литература - Гедабейский район

- Физика - Имишлинский район

- Химия - Бардинский район

- Биология - город Сумгайыт

- История - Агстафинский район

- География - Саатлинский район

- Информатика - Габалинский район

В русском секторе высокие показатели распределены между Баку, Мингячевиром, Сумгайытом и Гянджой.

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Версия на азербайджанском языке DİM: Kənd rayonlarının bir çox fənlər üzrə göstəriciləri Bakı və Sumqayıtı qabaqlayır

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