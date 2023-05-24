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ГЭЦ: В результаты итоговой аттестации 1 009 учащихся внесены изменения

ГЭЦ: В результаты итоговой аттестации 1 009 учащихся внесены изменения В апелляционную комиссию, созданную в связи с результатами проведенной 5 марта итоговой аттестации учащихся на полной ступени среднего образования подали заявления 5 144 учащихся для проверки оценок по 18 036 заданиям.
Наука и образование
24 мая 2023 г. 18:02
ГЭЦ: В результаты итоговой аттестации 1 009 учащихся внесены изменения

В апелляционную комиссию, созданную в связи с результатами проведенной 5 марта итоговой аттестации учащихся на полной ступени среднего образования подали заявления 5 144 учащихся для проверки оценок по 18 036 заданиям.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что внесены изменения в оценки 1 009 учащихся по 1 144 заданиям (0,09% от всех письменных работ по этому направлению). Указанные изменения уже размещены на страницах учащихся, созданных в связи с результатами экзамена.

Отметим, что в экзамене приняли участие более 50 тыс. человек, которые в общей сложности выполнили более 1 млн 200 тыс. письменных заданий.

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Версия на азербайджанском языке DİM: "Yekun attestasiya imtahanı verən 1009 şagirdin nəticəsində dəyişiklik edilib"

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