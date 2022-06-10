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ГЭЦ: В прошлом году дипломы 98 человек оказались поддельными

ГЭЦ: В прошлом году дипломы 98 человек оказались поддельными В прошлом году подлинность дипломов 98 человек не подтвердилась.
Наука и образование
10 июня 2022 г. 12:44
ГЭЦ: В прошлом году дипломы 98 человек оказались поддельными

В прошлом году подлинность дипломов 98 человек не подтвердилась.

Как сообщает Report, об этом на презентации 12-го номера журнала "Абитуриент" сообщили представители Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ).

Было отмечено, что в 2021 году Государственный экзаменационный центр направил запросы в Министерство образования для проверки подлинности дипломов 936 лиц: "Из них 6 дипломов - по степени магистратуры, 751 - бакалавра, 3 - ссузов, 176 - о профессиональной переподготовке. В результате было установлено, что дипломы 98 человек не имеют юридической основы. Из них 85 – по бакалавриату, 2 – по ссузам и 11 - по профпереподготовке".

ГЭЦ обратился в правоохранительные органы для придания правовой оценки вопросам в связи поддельными дипломами. В ответ на обращение было сообщено, что приняты соответствующие меры в связи с поддельными дипломами и другими незаконными действиями.

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Версия на азербайджанском языке DİM: "Ötən il 98 nəfərin diplomunun saxta olduğu müəyyən edilib"

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