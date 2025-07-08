ГЭЦ: В этом году снизилось число набравших высокие баллы при поступлении в магистратуру

10:02

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал некоторые статистические данные по результатам вступительных экзаменов в магистратуру.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в этом году вступительные экзамены в магистратуру проводились дважды - 16 февраля и 11 мая.

На экзамене участникам было дано 95 тестовых заданий (50 - по логическому мышлению, 25 - по информатике и 20 - по иностранному языку). Навыки письменной речи бакалавров на иностранном языке проверялись посредством эссе. Участники могли набрать максимум 100 баллов: 95 - за закрытые и закодированные открытые задания и 5 - за эссе.

Всего в экзаменах в 2025 году приняли участие 26 241 бакалавр (на 1 383 больше, чем в прошлом году).

В этом году половина бакалавров набрала около 48 баллов на экзаменах (медианой 47.58). В прошлом году этот показатель составил около 49 баллов (медианой 48.55).

В этом году 32 бакалавра набрали 90 и выше баллов, 381 человек - 80 и выше, 2 019 человек - 70 и выше. В прошлом году аналогичные показатели составили 44, 458 и 2 106.