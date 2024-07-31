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ГЭЦ: В этом году ожидается изменение проходных баллов

ГЭЦ: В этом году ожидается изменение проходных баллов С 9 августа начнется выбор специальностей в высшие учебные заведения.
Наука и образование
31 июля 2024 г. 10:55
ГЭЦ: В этом году ожидается изменение проходных баллов

С 9 августа начнется выбор специальностей в высшие учебные заведения.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам руководитель аппарата Государственного экзаменационного центра Вафадар Мисиров.

По его словам, процесс продлится до 19 августа: "На очередном этапе будет объявлен выбор специальностей для колледжей".

Мисиров отметил, что на следующей неделе выйдет в свет журнал "Абитуриент 4": "В нем будет опубликована информация о плановых местах. Одновременно будет издан справочник с результатами абитуриентов и распределением по диапазону баллов".

Он добавил, что в этом году ожидается изменение проходных баллов: "Информация о том, по каким группам будут изменения, станет доступна после выбора специальностей".

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Версия на азербайджанском языке DİM: Builki keçid ballarında dəyişiklik gözlənilir

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