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Глава ГЭЦ: В будущем в процессе приема на госслужбу появятся нововведения

ГЭЦ: В будущем в процессе приема на госслужбу появятся нововведения

В будущем в Азербайджане планируется внести нововведения в процесс приема на государственную службу.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, после завершения конкурса "Восхождение" (“Yüksəliş”) будет проведен статистический анализ и результаты будут представлены общественности: "Вслед за этим в процессе приема на государственную службу планируется внести нововведения".

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