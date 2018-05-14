ГЭЦ: В азсекторе создаются препоны для поступления в вузы более подготовленных учеников

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ По сравнению с прошлым годом в 2017-2018 учебном году план приема в государственные вузы увеличился на 4.88% (1705 мест), план приема в частные вузы сократился на 11.28% (794 места) – в целом увеличилось на 911 мест (2.17%).

Как сообщает Report, по официальным данным Государственного экзаменационного центра, план приема увеличился на 7.79%.

Сообщается, что в 2017 году на 19,26% сократились места для совместного конкурса азербайджанского и русского секторов:

"Порой, несмотря на то, что абитуриенты азербайджанского и русского секторов отвечают на одинаковые тестовые вопросы, из-за деления плановых мест и различий в конкурсе, в данных секторах по одинаковым специальностям различный проходной балл. При выделении плановых мест для совместного конкурса на эти места проходят самые подготовленные, независимо от сектора.

В прошлом году право на участие в экзаменах в вузы получили 89.87% абитуриентов азербайджанского и 10,13% русского секторов".

Отметим, что за счет мест, выделяемых для совместного экзамена обеих секторов, абитуриенты азербайджанского сектора могут занять минимум 74,90, максимум 86,76% плана приема, русского сектора – минимум 10,24, максимум 25,10%:

"Как видно, разница между минимумом и максимумом возможностей мала. Это создает искусственные препоны для поступления в вузы более подготовленных учеников азербайджанского сектора".