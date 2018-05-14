ГЭЦ: Уровень знаний многих поступивших в частные вузы не выше удовлетворительного

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "В связи с тем, что абитуриенты при выборе специальностей указывают частные вузы в последнюю очередь, конкурсная ситуация во многих из них бывает низкой".

Как сообщает Report, об этом говорится в 12-м номере журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного Центра.

Согласно информации, абитуриенты при выборе специальностей преимущественно сначала указывают государственные вузы.

Сообщается, что в 2017 году среди подавших документы, только 9.07% абитуриентов при выборе специальностей первыми указали частные вузы (в 2016 году этот показатель составлял 4.15%). С этой точки зрения большинство поступивших в частные вузы составляют те, кто не поступил в государственные, уровень знаний многих поступивших не выше удовлетворительного.