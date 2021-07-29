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ГЭЦ: Три абитуриента набрали высокие баллы по II и III группе специальностей

ГЭЦ: Три абитуриента набрали высокие баллы по II и III группе специальностей Объявлены результаты приемных экзаменов по II и III группе специальностей, проведенных Государственным экзаменационным центром Азербайджана 14-15 июля 2021 года.
Наука и образование
29 июля 2021 г. 09:49
ГЭЦ: Три абитуриента набрали высокие баллы по II и III группе специальностей

Объявлены результаты приемных экзаменов по II и III группе специальностей, проведенных Государственным экзаменационным центром Азербайджана 14-15 июля 2021 года.

Как передает Report, сдавшие экзамен абитуриенты смогут ознакомиться с результатами экзамена, "картой ответов" и "листом ответов", перейдя по ссылке.

Также информацию о результатах можно получить, отправив "номер работы" на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из участвовавших в экзамене абитуриентов 18 человек были удалены с экзамена за нарушение правил.

По второй группе специальностей наивысший показатель зарегистрирован у жителя Сальянского района, выпускника средней школы №4 и жителя города Баку, выпускника средней школы №192, набравших по 400 баллов. Житель Сальянского района, набрав 691.2 балла, показал наивысший результат по итогам двух этапов экзамена.

Самый высокий показатель на экзамене по третьей группе специальностей у ученика бакинской школы №323, набравшего 396.2 балла.

По итогам двух этапов экзамена по третьей группе специальностей наивысший результат принадлежит выпускнику средней школы №21 города Сумгайыт. На втором этапе экзамена он набрал 385.2 балла, а на первом – 294.8 балла. В итоге самый высокий показатель по третьей группе специальностей составил 680 баллов.

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Версия на азербайджанском языке II və III ixtisas qrupları üzrə 3 nəfər yüksək bal toplayıb, 18 nəfər imtahandan xaric olunub

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