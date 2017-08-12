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    ГЭЦ: Ставшие студентами абитуриенты должны пройти регистрацию до 25 августа

    Непрохождение регистрации в указанный срок будет расценено как отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Ставшие студентами абитуриенты с 15 по 25 августа должны пройти регистрацию в учебных заведениях, в которые они поступили. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

    Непрохождение регистрации в указанный срок будет расценено как отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность и приказ о его поступлении не будет направлен в учебное заведение.

    Напомним, что в этом году во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения приняли участие 42804 абитуриента. В вузы поступили 36381 человек. Из них 11728 – на места государственного заказа, 24653 – на платной основе.

    Список оставшихся вакантных мест в вузах будет опубликован в 8-м номере журнала "Абитуриент". 

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