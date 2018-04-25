ГЭЦ: Среди кандидатов старше 45 лет только двое сдали экзамен

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обнародовал статистические данные о возрастной категории и гендерных аспектах кандидатов, принявших 22 апреля участие в экзамене по подгруппам BA и BB на административные должности типа В (административные исполнительные должности).

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, из зарегистрировавшихся для участия в экзамене 1038 мужчины, 634 – женщины.

Среди зарегистрированных кандидатов 907 мужчины (87% кандидатов) и 572 женщин (90%) в возрастной группе 20-34 года. Среди самой возрастной группы (60-64 года) 2 мужчины и 1 женщина. Ни один из возрастных кандидатов не смог пройти экзамен. В целом из участвовавших в экзамене кандидатов старше 45 лет только два сдали экзамен.

В целом из успешно прошедших экзамен 265 человек (147 мужчин, 118 женщин) в возрастной группе 20-24 года. По данной группе экзамен прошли 51.4% женщин и приблизительно 60% мужчин.

В возрастной группе 25-29 лет проходной балл набрали 305 человек (187 мужчин и 118 женщин).

В возрастной группе 35-64 года 27 кандидатов сдали экзамен.

В целом из 1672 зарегистрировавшихся для участия в экзамене успешно прошли его 676 человек (40,4%). Это приблизительно на 10% лучше показателя экзаменов, проведенных 18 февраля.