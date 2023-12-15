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ГЭЦ: Спустя 5-10 лет кадровый потенциал в сфере образования будет достаточно сильным

ГЭЦ: Спустя 5-10 лет кадровый потенциал в сфере образования будет достаточно сильным Предварительные результаты исследований, проведенных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) в вопросах приема на педагогические специальности дают основание сказать, что спустя 5-10 лет кадровый потенциал в сфере образования будет достаточно сильны
Наука и образование
15 декабря 2023 г. 12:51
ГЭЦ: Спустя 5-10 лет кадровый потенциал в сфере образования будет достаточно сильным

Предварительные результаты исследований, проведенных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) в вопросах приема на педагогические специальности, дают основание сказать, что спустя 5-10 лет кадровый потенциал в сфере образования будет достаточно сильным.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде во время выступления на XVI Съезде учителей Азербайджана.

По словам Аббасзаде, профессиональные качества педагогических кадров это один из вопросов, постоянно находящихся в центре внимания.

Председатель ГЭЦ отметила, что проводятся обширные исследования и анализ в вопросе приема на педагогические специальности: "С 2009 года план приема на эту специальность вырос. Именно педагогическую специальность выбрали 20% абитуриентов, поступивших в этом году. До сих пор профессия учителя считается женской. Юноши в основном выбирают сферу технологий. В этом году средний балл абитуриентов, поступивших на педагогические специальности, составил 343".

Аббасзаде отметила, исследования позволяют определить, каким будет кадровый потенциал в сфере образования спустя 5-10 лет. Предварительные результаты дают основание сказать, что кадровый потенциал будет достаточно сильным, добавила она.

"Итоговые результаты по каждой специальности будут представлены в Министерство науки и образования, а также опубликованы в 12-м выпуске журнала "Абитуриент", - отметила Аббасзаде.

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Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə: "Hələ də müəllim peşəsi qadın işi kimi qəbul edilir"

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