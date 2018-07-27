ГЭЦ создал апелляционную комиссию

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Создана Апелляционная комиссия для обращения абитуриентов в связи с содержанием тестовых заданий на экзамене по II и III группам специальностей, которые Государственный экзаменационный центр провел 26 июля.

Как сообщили Report в центре, Апелляционная комиссия действует по адресу г. Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (в здании бывшего Университета Азия).

Абитуриенты могут обращаться в Апелляционную комиссию 27, 30 и 31 июля с 10:00 до 17:00, имея при себе удостоверение личности.

Отметим, что по истечении срока работы Апелляционной комиссии обращения в связи с содержанием тестовых заданий и другими случаями на экзамене не будут рассматриваться.