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    ГЭЦ создал апелляционную комиссию в связи со вчерашними экзаменами

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    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Создана Апелляционная комиссия для обращения абитуриентов в связи с содержанием тестовых заданий на экзамене по II и III группе специальностей, которые Государственный экзаменационный центр провел 13 мая.

    Как сообщили Report в центре, Апелляционная комиссия действует по адресу г. Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (в здании бывшего Университета Азия).

    Абитуриенты могут обращаться в Апелляционную комиссию 14-16 мая с 10:00 до 17:00, имея при себе  удостоверение личности.

    Отметим, что по истечении срока работы Апелляционной комиссии обращения в связи с содержанием тестовых заданий и другими случаями на экзамене не будут рассматриваться.

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