ГЭЦ сообщил о зафиксированных на вступительных экзаменах нарушениях

Государственный экзаменационный центр по итогам вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей заявил о нескольких нарушениях.

Государственный экзаменационный центр по итогам вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей заявил о нескольких нарушениях.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 7 человек были удалены с экзамена из-за обнаружения у них мобильных телефонов, а двое - из-за наличия у них "умных" часов.

Кроме того, был выявлен случай явки на экзамен другого лица вместо заявленного. По данному факту будет проведено специальное расследование, и будут приняты необходимые меры в отношении обоих лиц.

Напомним, что результаты конкурса нарушивших правила аннулируются, и они не допускаются ко второй попытке сдачи вступительного экзамена.