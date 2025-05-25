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ГЭЦ сообщил о зафиксированных на вступительных экзаменах нарушениях

ГЭЦ сообщил о зафиксированных на вступительных экзаменах нарушениях Государственный экзаменационный центр по итогам вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей заявил о нескольких нарушениях.
Наука и образование
25 мая 2025 г. 14:18
ГЭЦ сообщил о зафиксированных на вступительных экзаменах нарушениях

Государственный экзаменационный центр по итогам вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей заявил о нескольких нарушениях.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 7 человек были удалены с экзамена из-за обнаружения у них мобильных телефонов, а двое - из-за наличия у них "умных" часов.

Кроме того, был выявлен случай явки на экзамен другого лица вместо заявленного. По данному факту будет проведено специальное расследование, и будут приняты необходимые меры в отношении обоих лиц.

Напомним, что результаты конкурса нарушивших правила аннулируются, и они не допускаются ко второй попытке сдачи вступительного экзамена.

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Версия на азербайджанском языке DİM: 7 nəfərdə mobil telefon, 2 nəfərdə isə “ağıllı” saat aşkarlanıb

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