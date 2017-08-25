ГЭЦ: Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в вузы

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения.
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, сегодня до 17:00 абитуриенты должны пройти регистрацию, представив документы в высшее учебное заведение, в которое поступили.
Список требуемых документов для зачисления абитуриенты могут получить из вуза.
Для сведения отметим, что согласно данным на утренние часы, регистрацию прошли уже 34 596 абитуриентов (95% поступивших).
В противном случае непрохождение регистрации в учебном заведении будет расцениваться как отказ от получения образования по соответствующей специальности.
Напомним, что регистрация абитуриентов по приему на вакантные плановые места высших учебных заведений продлится до 31 августа.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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