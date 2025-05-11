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ГЭЦ сегодня проведет экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностью

ГЭЦ сегодня проведет экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностью Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана организует 11 мая тестовый экзамен для желающих заняться оценочной деятельностью.
Наука и образование
11 мая 2025 г. 07:26
ГЭЦ сегодня проведет экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностью

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана организует 11 мая тестовый экзамен для желающих заняться оценочной деятельностью.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, экзамен будет проводиться в Баку в Корпусе электронных экзаменов ГЭЦ (Бинагадинский район, ул. С.С.Ахундова, 50), в нем ожидается участие 157 человек.

Экзамен начнется в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не будут допущены к экзамену. Экзамен продлится один час.

Экзаменуемые должны принести с собой на экзамен калькулятор и следующие документы:

- Оригинал документа, удостоверяющего личность;

- "Лист пропуска на экзамен".

Экзамен проводится по 9 направлениям. На экзамене кандидатам будет представлено 30 тестовых заданий по соответствующему направлению. Правильные ответы на тестовые задания оцениваются в 1, 2 или 3 балла. Максимально возможный балл на экзамене составит 60. Кандидат, набравший 30 и более баллов, считается прошедшим экзамен.

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