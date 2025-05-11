ГЭЦ сегодня проведет экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностью

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана организует 11 мая тестовый экзамен для желающих заняться оценочной деятельностью.
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Экзамен начнется в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не будут допущены к экзамену. Экзамен продлится один час.
Экзаменуемые должны принести с собой на экзамен калькулятор и следующие документы:
- Оригинал документа, удостоверяющего личность;
- "Лист пропуска на экзамен".
Экзамен проводится по 9 направлениям. На экзамене кандидатам будет представлено 30 тестовых заданий по соответствующему направлению. Правильные ответы на тестовые задания оцениваются в 1, 2 или 3 балла. Максимально возможный балл на экзамене составит 60. Кандидат, набравший 30 и более баллов, считается прошедшим экзамен.