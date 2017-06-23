ГЭЦ: Сегодня 57 088 школьников сдали выпускные экзамены

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускные экзамены в централизованном порядке для 57 088 учащихся (по IX классам 31715, по XI - 25373), обучающихся в выпускных классах средних общеобразовательных школ Ходжавенда, Гянджи, Дашкесана, Гейгеля, Самуха, Хызы, Мингячевира, Нафталана, Геранбоя, Шеки, Огуза, Агджабеди, Гейчая, Уджара, Агдаша, Исмаиллы, Имишли, Физули, Бейлагана, Сабирабада, Саатлы, Лянкярана, Астары, Лерика, Масаллы, Хачмаза, Шабрани и Сиязани.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен для учащихся 9 классов (II этап) начался в 10:00 и длился 1,5 часа.

Экзамен для учащихся 11 классов начался в 15:00 и длился 2 часа 45 минут.

Для управления экзаменом в ГЭЦ действовал оперативный штаб, в течение дня периодически связывались с экзаменационными центрами и контролировали ход экзаменационного процесса.

Во всех экзаменационных центрах были созданы необходимые условия для демонстрации учащимися своих знаний и навыков.

С 24-го июня приступят к процессу составления протоколов и обработки ответных карт. Результаты объявят в ближайшие дни.