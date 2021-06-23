О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГЭЦ: Самая слабая конкурсная ситуация наблюдалась в 2019 году

ГЭЦ: Самая слабая конкурсная ситуация наблюдалась в 2019 году Сравнительный анализ плановых мест и динамики заявлений абитуриентов за 1992-2020 годы показывает, что за эти годы приемный план вузов вырос в 2,88 раза, а количество заявлений абитуриентов – в 2,1 раза (с суббакалаврами – в 2,28 раза).
Наука и образование
23 июня 2021 г. 15:17
ГЭЦ: Самая слабая конкурсная ситуация наблюдалась в 2019 году
0 : 00
0 : 00

Сравнительный анализ плановых мест и динамики заявлений абитуриентов за 1992-2020 годы показывает, что за эти годы приемный план вузов вырос в 2,88 раза, а количество заявлений абитуриентов – в 2,1 раза (с суббакалаврами – в 2,28 раза).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Отмечается, что динамика менялась в различные годы. Наибольшее число плановых мест в вузах было выделено в 2020 году, наименьшее – в 1993 году.

Меньше всего заявлений абитуриентов было подано в 1992 году, больше – в 2008 году. За минувшие годы самая слабая конкурсная ситуация наблюдалась в 2019 году. Слабая конкурсная ситуация отрицательно влияет на качество образования, приводит к снижению проходных баллов по специальностям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİM: Ən aşağı müsabiqə vəziyyəti 2019-cu ildə qeydə alınıb

Самое важное

Число выпускников сократилось более чем на 40 тыс. человек
Число выпускников сократилось более чем на 40 тыс. человек
23 июня 2021 г. 15:21
Потерпевший: Армяне заживо сожгли азербайджанского пленного
Потерпевший: Армяне заживо сожгли азербайджанского пленного
23 июня 2021 г. 14:58
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
23 июня 2021 г. 13:36
Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон
Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон
23 июня 2021 г. 13:31
После Отечественной войны родились 100 детей шехидов
ФотоПосле Отечественной войны родились 100 детей шехидов
23 июня 2021 г. 12:20
Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен
Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен
23 июня 2021 г. 10:16
На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
22 июня 2021 г. 15:05
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
22 июня 2021 г. 10:52
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
22 июня 2021 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi