ГЭЦ: Самая слабая конкурсная ситуация наблюдалась в 2019 году

Сравнительный анализ плановых мест и динамики заявлений абитуриентов за 1992-2020 годы показывает, что за эти годы приемный план вузов вырос в 2,88 раза, а количество заявлений абитуриентов – в 2,1 раза (с суббакалаврами – в 2,28 раза).

Сравнительный анализ плановых мест и динамики заявлений абитуриентов за 1992-2020 годы показывает, что за эти годы приемный план вузов вырос в 2,88 раза, а количество заявлений абитуриентов – в 2,1 раза (с суббакалаврами – в 2,28 раза).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Отмечается, что динамика менялась в различные годы. Наибольшее число плановых мест в вузах было выделено в 2020 году, наименьшее – в 1993 году.

Меньше всего заявлений абитуриентов было подано в 1992 году, больше – в 2008 году. За минувшие годы самая слабая конкурсная ситуация наблюдалась в 2019 году. Слабая конкурсная ситуация отрицательно влияет на качество образования, приводит к снижению проходных баллов по специальностям.