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ГЭЦ: Результаты по математике на вступительных экзаменах ниже желаемого уровня

ГЭЦ: Результаты по математике на вступительных экзаменах ниже желаемого уровня ГЭЦ: Результаты по математике на вступительных экзаменах ниже желаемого уровня
Наука и образование
18 июня 2025 г. 11:10
ГЭЦ: Результаты по математике на вступительных экзаменах ниже желаемого уровня

Результаты абитуриентов по математике на вступительных экзаменах пока остаются ниже желаемого уровня.

Как передает Report, об этом заявила председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Мелейке Аббасзаде в эфире телеканала Aztv.

По ее словам, несмотря на общую тенденцию, количество учащихся, показывающих высокие результаты по этому предмету, достаточно велико.

"Что касается иностранного языка, я не верила, что за короткий период результаты будут хорошими. Однако средние показатели достигают 40%, и это очень хороший результат для нашей страны", - сказала Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ добавила, что по сравнению с предыдущими годами уже 70% учащихся могут выполнять тестовые задания открытого типа. Хотя раньше этот показатель составлял всего 30-40%.

"Когда мы переходили на новый тип экзамена, максимум 40% выпускников могли выполнить письменную работу. Особенно хороши показатели по языку обучения. Результаты улучшаются постепенно, но резкого скачка нет", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə: Riyaziyyat fənni üzrə nəticələr aşağıdır

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