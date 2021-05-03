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ГЭЦ: Результаты экзаменов станут известны после праздника 

ГЭЦ: Результаты экзаменов станут известны после праздника  В апреле Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовые экзамены по приему на государственную службу, для кандидатов, желающих вести нотариальную деятельность, выпускные экзамены, международные экзамены GRE и TOEFL, а также экзамены на получе
Наука и образование
3 мая 2021 г. 16:40
ГЭЦ: Результаты экзаменов станут известны после праздника 

В апреле Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовые экзамены по приему на государственную службу, для кандидатов, желающих вести нотариальную деятельность, выпускные экзамены, международные экзамены GRE и TOEFL, а также экзамены на получение сертификата независимого эксперта по страховой деятельности в аграрной сфере.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 11 апреля состоялся тестовый экзамен на госслужбу по должностям, относящимся к категории В. Из 1 327 кандидатов успешно справились с тестовыми заданиями 482 человека.

13 апреля был проведен тестовый экзамен для кандидатов, желающих получить свидетельство для ведения нотариальной деятельности. Во второй этап прошли 28 кандидатов.

17 апреля состоялся II этап тестового экзамена для кандидатов, желающих получить сертификат независимого эксперта по страховой деятельности в аграрной сфере.

15, 16, 22, 23, 29 и 30 апреля были проведены выпускные экзамены, в которых приняли участие более 83 тысяч учащихся. Результаты экзаменов станут известны после праздников.

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Версия на азербайджанском языке DİM buraxılış imtahanlarının nəticələrinin elan olunacağı tarixi açıqlayıb

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