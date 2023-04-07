ГЭЦ: Результаты 11 учеников аннулированы из-за нарушение правил

На прошедших 5 марта выпускных экзаменах по полному (11-летнему) уровню среднего образования результаты 11 человек были аннулированы из-за нарушения правил.

На прошедших 5 марта выпускных экзаменах по полному (11-летнему) уровню среднего образования результаты 11 человек были аннулированы из-за нарушения правил.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что из 50 498 человек, которые должны были принять участие в экзаменах, 476 не явились на экзамен. Результаты 11 учеников были аннулированы из-за нарушения правил.

Самый высокий результат на экзамене показал ученик Республиканского лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку (296,7 балла). Этот ученик также набрал высокий балл на выпускном экзамене в 9-м классе (282,6 балла).