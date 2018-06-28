ГЭЦ: Результаты выпускных экзаменов будут обнародованы в ближайшие дни

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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Результаты выпускных экзаменов будут обнародованы в ближайшее время.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), на выпускных экзаменах, состоявшихся 27 июня в общеобразовательных учреждениях Гянджи, Лянкярана, Нафталана, Шеки, Сумгайыта, а также Абшеронского, Агдамского, Агсуинского, Астаринского, Бардинского, Билясуварского, Дашкесанского, Геранбойского, Гёйгёльского, Имишлинского, Кюрдамирского, Огузского, Габалинского, Саатлинского, Сабирабадского, Шабранского, Шемахинского, Самухского, Тертерского, Хачмазского, Евлахского и Зардабского районов, приняли участие 70081 школьник (39554 девятиклассника и 30527 одиннадцатиклассников).

В ГЭЦ заявили, что ведется обработка экзаменационных протоколов и карт ответов. Результаты будут обнародованы в ближайшее время.