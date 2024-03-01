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ГЭЦ разработал экзаменационную модель для определения уровня владения азербайджанским языком

ГЭЦ разработал экзаменационную модель для определения уровня владения азербайджанским языком
Наука и образование
1 марта 2024 г. 17:23
ГЭЦ разработал экзаменационную модель для определения уровня владения азербайджанским языком

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) разработал программу и экзаменационную модель для определения уровня владения азербайджанским языком.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Программа разработана для изучающих азербайджанский язык, преподавателей, разработчиков учебных материалов и организаторов экзаменов в стране и за ее пределами. Ее разработка и проведение экзамена обеспечат оценку языковых навыков лиц, изучающих азербайджанский язык, на основе международных стандартов.

В данной программе определены 6 уровней знания языка - A1, A2, B1, B2, C1, C2. Каждый уровень состоит из разделов, включающих основные языковые навыки: аудирование, чтение, говорение и письмо.

По итогам экзаменов на знание языка, организованных ГЭЦ, участники получат соответствующие сертификаты. Обладатели сертификатов с высокой оценкой в дальнейшем могут быть освобождены от сдачи экзамена по азербайджанскому языку на период действия сертификата.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dili bacarıqlarının ölçülməsi üzrə yeni imtahan modeli hazırlanıb

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