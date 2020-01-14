ГЭЦ разъяснил правила приема в магистратуру

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Прием в магистратуру будет проводиться на основе балла, набранного бакалавром на одноэтапном экзамене.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), бакалавр будет участвовать в конкурсе на основе набранного на экзамене балла.

Сообщается, что общий средний показатель успеваемости будет использован как средство выделения среди двух или более бакалавров с одинаковым общим баллом во время конкурса: "Помимо специальностей магистратуры, требующих особых талантов, и журналистики, прием в магистратуру по другим специальностям будет проходить в один этап путем оценивания общего уровня интеллекта (логика), знаний в сфере информатики и иностранного языка.

Желающие поступить на специальности, требующие специальных навыков и журналистику, смогут сдать экзамен на выявление таланта после приемных экзаменов в период, назначенный ГЭЦ. При приеме к отбору специальностей будут допускаться бакалавры, получившие "зачет" на экзамене по выявлению талантов".