ГЭЦ: Пятеро абитуриентов отказались от поступления в вуз вне конкурса

Пятеро абитуриентов, получивших право поступить на степень бакалавриата вузов вне конкурса, отказались от этого.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Эти абитуриенты сообщили, что будут участвовать в конкурсе на основе общих правил.

Отметим, что согласно решению Кабмина от 20 мая 2019 года под номером 229, победители международных и республиканских предметных олимпиад, победители международных конкурсов и соревнований, а также в соответствии с решением Кабмина от 20 мая 2019 года под номером 228, абитуриенты, получившие образование по образовательным программам, аккредитованным на международном уровне, принимаются в вузы вне конкурса.