ГЭЦ провёл вступительный экзамен по по II и III группе специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провёл 7 июля для желающих поступить в вузы абитуриентов экзамен по II и III группе специальностей.

Как передаёт Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамен состоялся в 57 зданиях в 11 городах республики.

Для управления экзаменами были привлечены 205 руководителей экзаменами и 2 323 учителей-контролеров.

В экзамене ожидалось участие 28 699 абитуриентов. Из них 11 134 абитуриента по II группе, 17 565 абитуриента - по III группе специальностей.