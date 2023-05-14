ГЭЦ провел тестовый экзамен для желающих продолжить работу на госслужбе

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел экзамен для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC (тип А - административный руководитель), BA, BB (тип В - административный

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел экзамен для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC (тип А - административный руководитель), BA, BB (тип В - административный исполнитель).

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, экзамены по группам АВ,АС и ВА проходили посредством компьютера, после завершения экзамена кандидатом или истечения отведенного срока экзаменуемому выдавалась справка о результатах экзамена.

На экзаменах принял участие 101 кандидат, из них в целом 46 участников удовлетворили минимальные требования.

Прошедшие экзамен лица получат соответствующий сертификат, который будет в силе пять лет.

Апелляционная комиссия по результатам электронного экзамена будет работать в Государственном экзаменационном центре 15-17 мая с 14:00 до 17:00.

Результаты проведенного на бумажных носителях экзамена на должности, относящиеся к группе ВВ, будут объявлены в течение двух дней.