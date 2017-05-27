ГЭЦ провел пробный экзамен в 29 городах и районах

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Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр провел в 29 городах и районах страны пробный экзамен для поступления в высшие учебные заведения по I-IV группе специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен был организован в 59 зданиях в городах и районах Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Мингячевире, Геранбое, Евлахе, Шеки, Загатале, Габале, Барде, Агджебеди, Гейчае, Исмаиллы, Имишли, Физули, Ширване, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Хачмазе, Бабеке, Джульфе, Шаруре.

Запись для участия в экзамене проводилась через интернет, зарегистрировано 24 584 абитуриента.

Экзамен повсеместно прошел согласно правилам. Для контроля за экзаменами действовал оперативный штаб ГЭЦ. Допуск в экзаменационные здания осуществлялся только на основе оригинала удостоверения личности абитуриента и "Листа допуска на экзамен". Абитуриенты, не принесшие один из этих документов, предъявившие копию удостоверения личности, зарегистрировавшиеся под чужим удостоверением личности, на экзамен допущены не были.

После обработки протоколов экзаменов и лситов с ответами в скоро времени будут обнародованы результаты. Результаты экзаменов будут доступны на сайте центра и по короткому номеру 7727 всех мобильных операторов, посредством пустого СМС.