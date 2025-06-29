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ГЭЦ провел первый этап экзамена для поступления в резидентуру

ГЭЦ провел первый этап экзамена для поступления в резидентуру Государственный экзаменационный центр 29 июня провел второй тур первого этапа экзамена для поступления в резидентуру (экзамен по оценке знаний базовых предметов).
Наука и образование
29 июня 2025 г. 13:38
ГЭЦ провел первый этап экзамена для поступления в резидентуру

Государственный экзаменационный центр 29 июня провел второй тур первого этапа экзамена для поступления в резидентуру (экзамен по оценке знаний базовых предметов).

Как сообщили Report в ГЭЦ, для проведения экзамена были выделены 6 зданий, 14 руководителей экзамена, 6 общих руководителей, 113 наблюдателей, 17 сотрудников пропускного режима (охрана) и 6 представителей зданий.

По предварительным данным, у одного человека был обнаружен мобильный телефон, в связи с чем он был исключен из экзамена.

С 30 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и карточек ответов.

Результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших 2-3 дней.

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