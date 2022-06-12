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ГЭЦ провел очередной экзамен по азербайджанскому языку

ГЭЦ провел очередной экзамен по азербайджанскому языку Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен (вторая попытка) по азербайджанскому языку для выпускников этого года, по тем или иным причинам не участвовавших в экзамене по азербайджанскому языку, проведенному 8 мая 2022 года
Наука и образование
12 июня 2022 г. 12:54
ГЭЦ провел очередной экзамен по азербайджанскому языку

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен (вторая попытка) по азербайджанскому языку для выпускников этого года, по тем или иным причинам не участвовавших в экзамене по азербайджанскому языку, проведенному 8 мая 2022 года в 9-х и 11-х классах в рамках выпускного экзамена, а также для выпускников этого года и прошлых лет, получивших "неудовлетворительную оценку" на экзамене 8 мая, подавших документы для поступления в вузы и колледжи.

Как передает Report, в экзамене, который длился 1,5 часа, ожидалось участие 1 153 абитуриентов.

С 13 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

Результаты экзамена предусмотрено объявить в течение одной недели.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dili fənni üzrə keçirilən test imtahanı başa çatıb

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