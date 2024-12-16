ГЭЦ провел очередной экзамен для водителей такси

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел очередной экзамен для оценки подготовки водителей такси, ответственных лиц операторов международных пассажиро- и грузоперевозок.
Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, всего для участия в экзаменах было зарегистрировано 1 542 кандидата, на экзамен явился 1 451 человек.
По данным центра, 1 268 кандидатов успешно сдали экзамен.
Экзамены проводились в электронном формате и длились час, были созданы все необходимые условия для демонстрации кандидатами своих знаний. Кандидаты имели возможность ознакомиться с результатами после сдачи экзамена или по истечении отведенного на экзамен времени.
Результаты будут размещены на сайте ГЭЦ завтра.