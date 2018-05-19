ГЭЦ провел экзамены по TOEFL и SAT

© Report

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр провел очередные экзамены по TOEFL и SAT.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ.

Экзамены были организованы в административном здании ГЭЦ согласно инструкции.

На экзамене по TOEFL приняли участие 8 человек, в том числе 1 иностранный гражданин, на экзамене SAT участвовал 41 человек, в ходе экзаменов участникам были созданы необходимые условия для демонстрации своих знаний и умений.

Отметим, что очередные экзамены TOEFL и SAT (Subject) планируется провести 2 июня 2018 года.