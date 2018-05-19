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    ГЭЦ провел экзамены по TOEFL и SAT

    Экзамены были организованы в административном здании ГЭЦ согласно инструкции© Report

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр провел очередные экзамены по TOEFL и SAT.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ.

    Экзамены были организованы в административном здании ГЭЦ согласно инструкции.

    На экзамене по TOEFL приняли участие 8 человек, в том числе 1 иностранный гражданин, на экзамене SAT участвовал 41 человек, в ходе экзаменов участникам были созданы необходимые условия для демонстрации своих знаний и умений.

    Отметим, что очередные экзамены TOEFL и SAT (Subject) планируется провести 2 июня 2018 года.

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