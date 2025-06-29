ГЭЦ провел экзамен по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ)

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня провел тестовый экзамен (вторая попытка) по азербайджанскому языку (государственному языку) для учащихся, не участвовавших в первом экзамене по азербайджанскому языку, проведенном 4 мая, и для абитуриентов, подавших документы для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения, но не участвовавших в первом экзамене или получивших "неудовлетворительную" оценку.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, в экзаменах ожидалось участие 1 458 человек.

В экзамене также приняли участие шестеро учащихся (абитуриентов) с ограниченными возможностями здоровья, для них были выделены специальные залы.

Обработка экзаменационных материалов будет начата завтра, результаты планируется объявить через неделю.

Отметим, что после завершения экзамена участникам разрешили забрать с собой буклеты с вопросами. Правильные ответы на тестовые задания (закрытого типа), использованные на экзамене, будут размещены на сайте Государственного экзаменационного центра завтра в течение дня.