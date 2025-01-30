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ГЭЦ провел экзамен на признание квалификации ряда лиц, получивших образование за рубежом

ГЭЦ провел экзамен на признание квалификации ряда лиц, получивших образование за рубежом 12^31
Наука и образование
30 января 2025 г. 12:51
ГЭЦ провел экзамен на признание квалификации ряда лиц, получивших образование за рубежом

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня провел экзамен на признание квалификации лиц, получивших образование за рубежом по специальностям педагогика, инженерное дело и юриспруденция.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

По данным центра, из 268 человек, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 28 человек не явились, 117 человек успешно сдали экзамен. По завершении экзамена заявителям была предоставлена справка о результатах экзамена.

Результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию должны подать заявление в ГЭЦ (адрес: город Баку, Насиминский район, улица Академика Гасана Алиева, 299) 3-4 февраля с 14:00 до 17:00. К заявлению также необходимо приложить копию приложения к диплому о высшем образовании (транскрипт).

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Версия на азербайджанском языке DİM xaricdə ali təhsil alan 268 nəfər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçirib

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