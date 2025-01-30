ГЭЦ провел экзамен на признание квалификации ряда лиц, получивших образование за рубежом

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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня провел экзамен на признание квалификации лиц, получивших образование за рубежом по специальностям педагогика, инженерное дело и юриспруденция.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

По данным центра, из 268 человек, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 28 человек не явились, 117 человек успешно сдали экзамен. По завершении экзамена заявителям была предоставлена справка о результатах экзамена.

Результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию должны подать заявление в ГЭЦ (адрес: город Баку, Насиминский район, улица Академика Гасана Алиева, 299) 3-4 февраля с 14:00 до 17:00. К заявлению также необходимо приложить копию приложения к диплому о высшем образовании (транскрипт).