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ГЭЦ провел экзамен для желающих поступить на госслужбу

ГЭЦ провел экзамен для желающих поступить на госслужбу Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел экзамен для желающих поступить на госслужбу на должностях, соответствующих группам AB и AC, относящимся к типу А административных руководящих должностей.
Наука и образование
14 мая 2023 г. 14:44
ГЭЦ провел экзамен для желающих поступить на госслужбу

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел экзамен для желающих поступить на госслужбу на должностях, соответствующих группам AB и AC, относящимся к типу А административных руководящих должностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, продолжительность экзамена составила 3 часа.

В экзамене приняли участие 73 кандидата. Успешно прошли тесты 1 человек в подгруппе AB2, 1 человек в подгруппе AB4, 1 человек в подгруппе AC1, 3 человека в подгруппе AC2, 5 человек в подгруппе AC3, 5 человек в подгруппе AC4, в общей сложности 16 кандидатов.

Отметим, что кандидату, успешно сдавшему тестовый экзамен, будет выдан сертификат в соответствии с должностями, входящими в подгруппы. Срок действия сертификата - 5 лет.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün test imtahanı keçirilib

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