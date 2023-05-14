ГЭЦ провел экзамен для желающих поступить на госслужбу

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел экзамен для желающих поступить на госслужбу на должностях, соответствующих группам AB и AC, относящимся к типу А административных руководящих должностей.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел экзамен для желающих поступить на госслужбу на должностях, соответствующих группам AB и AC, относящимся к типу А административных руководящих должностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, продолжительность экзамена составила 3 часа.

В экзамене приняли участие 73 кандидата. Успешно прошли тесты 1 человек в подгруппе AB2, 1 человек в подгруппе AB4, 1 человек в подгруппе AC1, 3 человека в подгруппе AC2, 5 человек в подгруппе AC3, 5 человек в подгруппе AC4, в общей сложности 16 кандидатов.

Отметим, что кандидату, успешно сдавшему тестовый экзамен, будет выдан сертификат в соответствии с должностями, входящими в подгруппы. Срок действия сертификата - 5 лет.