ГЭЦ провел 30 июня выпускные экзамены для 57 910 учащихся

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ 30 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в централизованном порядке выпускные экзамены для 57910 (32388 по IX классу, 25522 по XI классу) учеников расположенных в Баку спецшкол и средних общеобразовательных учебных заведений Шемкира, Гедабека, Агстафы, Газаха, Товуза, Габалы, Балакян, Закаталы, Гаха, Ярдымлы, Джалилабада, Биласувара, Ширвана, Сальяна, Нефтчалы, Гаджигабула, Агдама, Евлаха, Барды, Тертера, Агсу, Зардаба, Шемахи, Гобустана, Кюрдемира, Гусара, Губы.

Как сообщили Report в пресс-службе центра, экзамен для учащихся 9-го класса (II этап) начался в 10:00 и длился 1,5 часа. Экзамен для учащихся 11 классов начался в 15:00 и длился 2 часа 45 минут.

Для управления экзаменами в ГЭЦ действовал оперативный штаб, в течение дня периодически связывались с экзаменационными центрами и контролировали ход экзаменационного процесса.

Во всех центрах были созданы необходимые условия для демонстрации участниками экзамена своих знаний и навыков. С 1 июля приступят к обработке экзаменационных протоколов и ответных карт. Результаты будут объявлены в ближайшие дни.