О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГЭЦ проведет выпускные экзамены для 26 тыс. учащихся

ГЭЦ проведет выпускные экзамены для 26 тыс. учащихся Экзамены пройдут 15-16 апреля в 25 городах и районах республики
Наука и образование
13 апреля 2021 г. 10:04
ГЭЦ проведет выпускные экзамены для 26 тыс. учащихся
0 : 00
0 : 00

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 15-16 апреля проведет выпускные экзамены на базе полного среднего образования (11 класс).

Как сообщает Report, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов – в 10:45 - заканчивается режим пропуска абитуриентов. Пришедшие после указанного времени не будут допущены к экзаменам.

Учащиеся, которые примут участие в экзамене, смогут распечатать "лист пропуска" с 5 апреля на сайте ГЭЦ через интернет. Экзамены пройдут 15-16 апреля в 25 городах и районах республики.

Напомним, что в городах и районах, где проводятся экзамены, выделено 115 экзаменационных зданий, 2 001 экзаменационный зал. Для управления экзаменами были назначены 115 общих руководителей экзаменов, 334 руководителя экзаменов, 2 490 преподавателей-контролеров, 230 сотрудников режима пропуска (охраны), 115 представителей зданий.

В экзаменах, которые пройдут 15 апреля, примут участие 8 124 человека, в экзаменах, которые пройдут 16 апреля - 18 367 человек, в общей сложности 26 491 ученик.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DİM aprelin 15-16-da 26 mindən çox şagird üçün buraxılış imtahanı keçirəcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Азербайджане еще одна школа перешла на дистанционное обучение
12 апреля 2021 г. 22:25
В Зардабе две школы перешли на дистанционное обучение
В Зардабе две школы перешли на дистанционное обучение
12 апреля 2021 г. 20:53
В Баку ректор заразился коронавирусом, в вузе приостановлены занятия
В Баку ректор заразился коронавирусом, в вузе приостановлены занятия
12 апреля 2021 г. 11:24
Лачинская школа перешла на дистанционное обучение
Лачинская школа перешла на дистанционное обучение
9 апреля 2021 г. 16:18
Группа сотрудников АМУ награждена медалью Терегги
Группа сотрудников АМУ награждена медалью "Терегги"
9 апреля 2021 г. 15:38
В Азербайджане еще одна школа закрылась из-за коронавируса
В Азербайджане еще одна школа закрылась из-за коронавируса
8 апреля 2021 г. 18:29
В Баку преподаватель университета умер во время онлайн-урока
В Баку преподаватель университета умер во время онлайн-урока
8 апреля 2021 г. 14:34
Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября
Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября
8 апреля 2021 г. 11:09
Министр: Дистанционное обучение - это большой стресс и дискомфорт для семей
Министр: Дистанционное обучение - это большой стресс и дискомфорт для семей
8 апреля 2021 г. 10:14
В Азербайджане директор школы скончалась от коронавируса
ФотоВ Азербайджане директор школы скончалась от коронавируса
7 апреля 2021 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi