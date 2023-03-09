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ГЭЦ проведет выпускной экзамен для свыше 50 тыс. учащихся

ГЭЦ проведет выпускной экзамен для свыше 50 тыс. учащихся Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 12 марта проведет выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования.
Наука и образование
9 марта 2023 г. 14:54
ГЭЦ проведет выпускной экзамен для свыше 50 тыс. учащихся

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 12 марта проведет выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в экзамене примут участие выпускники общеобразовательных школ Баку, Гянджи, Нахчывана, Мингячевира, Абшеронского, Самухского, Дашкесанского, Агстафинского, Газахского, Товузского, Сабирабадского, Саатлинского, Имишлинского, Гобустанского, Зардабского, Шамахинского, Исмаиллинского, Джалилабадского, Ярдымлинского, Лерикского, Билясуварского, Агджебединского, Бейлаганского, Физулинского, Агдамского, Зангиланского (село Агалы), Гахского, Балакянского, Загатальского, Губинского, Шабранского и Гусарского районов, а также выпускники школ, обучение в которых ведется на грузинском языке.

Н экзамене ожидается участие 50 823 учащихся.

Экзамен начнется в 11:00.

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Версия на азербайджанском языке Martın 12-də 50 823 şagird imtahan verəcək

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