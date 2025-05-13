ГЭЦ проведет вступительный экзамен на госслужбу для 1 747 человек

ГЭЦ проведет вступительный экзамен на госслужбу для 1 747 человек.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 15 мая проведет тестовые экзамены для деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC (административно-управленческие должности) и BA, BB (административно-исполнительные должности).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00 и 16:00, пропускной режим завершится в 10:45 и 15:45 соответственно.

Регистрация на экзамен проводилась с 11 апреля по 1 мая 2025 года, за этот период заявки подали 1 747 кандидатов.

Экзамен будет проводиться в электронном виде посредством компьютеров в двух зданиях в Баку и Нахчыване.